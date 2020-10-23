روجينا تخوض أولى بطولاتها المطلقة في رمضان المقبل

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تُشارك الفنانة روجينا، في السباق الرمضاني المقبل 2021، بمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق خورشيد، وإنتاج ممدوح شاهين، والمسلسل يُعد البطولة المطلقة الأولى لها، ومن المُقرر عرضه على قناة "النهار"، وجاري الاتفاق على التفاصيل.



وفي سياق آخر، شاركت روجينا في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "البرنس"، وهو بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، إدوارد، محمد علاء، سلوى عثمان، رحاب الجمل، أحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.



وفي سياق آخر، يُعرض لروجينا حاليًا مسلسل "أسود فاتح"، وهو بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي مشوق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.