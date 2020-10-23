روجينا تخوض أولى بطولاتها المطلقة في رمضان المقبل

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
تُشارك الفنانة روجينا، في السباق الرمضاني المقبل 2021، بمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق خورشيد، وإنتاج ممدوح شاهين، والمسلسل يُعد البطولة المطلقة الأولى لها، ومن المُقرر عرضه على قناة "النهار"، وجاري الاتفاق على التفاصيل.

وفي سياق آخر، شاركت روجينا في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "البرنس"، وهو بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، إدوارد، محمد علاء، سلوى عثمان، رحاب الجمل، أحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

وفي سياق آخر، يُعرض لروجينا حاليًا مسلسل "أسود فاتح"، وهو بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي مشوق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

أخبار تهمك

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ يوم

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 11 ساعة

المصري يضع شروطه للموافقة على رحيل محمود وادي إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ يوم

شاهد.. هل يؤثر خط البترول الإماراتي الإسرائيلي على قناة السويس؟

منذ حوالي 8 ساعات

حجة البليد.. أردوغان يهاجم وقف إطلاق النار في ليبيا ويصفه بـ "الضعيف"

منذ ساعة

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ يوم

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ يوم

أنباء سارة للأهلي بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 5 ساعات

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 15 ساعة

معلول صداع فى رأس الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بديل أجايي صداع في رأس موسيماني قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا

02:05 م

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

01:34 م

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»