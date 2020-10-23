فيتوريا يقترب من الرحيل عن النصر

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تُفكر إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في إقالة روي فيتوريا المدير الفني للفريق وذلك بسبب النتائج الأخيرة التي حققها الفريق خلال المباريات السابقة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.


وتعرض النصر للخسارة الثانية له توالياً في بطولة الدوري يوم أمس الخميس على يد التعاون بهدف واحد مقابل لا شيء بعد الخسارة الأولى له في الدوري على يد نادي الفتح.


وقال مصدر داخل إدارة العالمي أن الفريق مستاء للغاية من النتائج التي حققها روي فيتوريا في الفترة الماضية على الرغم من تلبية كافة المطالب التي طلبها.


يُذكر أن إدارة الفريق السعودي بدأت بالفعل في تلقي أكثر من إسم لخلافة روي فيتوريا وذلك للإختيار بينهم من أجل محاولة إخراج الفريق من الوضعية السيئة التي مر بها.

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روي فيتوريا النصر الدوري السعودي للمحترفين

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