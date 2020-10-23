تشكيل الوداد المتوقع لمباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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وضع الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الوداد البيضاوي المغربي اللمسات الأخيرة على تشكيلة فريقه خلال المران الذي خاضه الفريق يوم أمس الخميس قبل موقعة الأهلي المرتقبة التي تجمع الفريقان اليوم الجمعة لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وكان النادي الأهلي قد حسم مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضيه ملعب إستاد محمد الخامس بالدار البيضاء وقعهم محمد مجدي أفشة وعلي معلول.


ومن المُنتظر أن يلعب الوداد بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى: رضى التكناوتي.

الدفاع: عبد اللطيف نصير ـ إبراهيما كومارا ـ  بدر كدارين ـ نجم الدين إبراهيم.

الوسط: يحيى جبران ـ وليد الكرتي ـ  أيمن الحسوني.

الهجوم: بديع أووك ـ كازادي كاسونجو ـ إسماعيل الحداد.

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