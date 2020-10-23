الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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نشرت الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء باعتبار الخميس المقبل 29 أكتوبر الجاري إجازة مدفوعة الأجر، للعاملين بالدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ومن جهة أخرى، تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة تقريرًا من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حول جهود المحافظات فى التعامل مع ملف طلاء واجهات المبانى والعمارات السكنية على مستوى الجمهورية، وجاء ذلك فى إطار متابعة الحكومة لما يتم تنفيذه فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على الشكل الحضارى، والذوق العام، لمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

وجدد رئيس الوزراء، خلال استعراضه للتقرير، تأكيد حرص الدولة على القضاء على أى مظاهر عشوائية موجودة فى مختلف المبانى والعمارات السكنية على مستوى الجمهورية، سعيًا للحفاظ على الشكل الحضارى والذوق العام لكافة المدن والمناطق، تحقيقًا لجودة الحياة لقاطنى هذه المناطق.
 
وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن إجمالى المبانى التى تم طلاء واجهاتها حتى تاريخه وصل إلى 122646 مبنى على مستوى الجمهورية، وجاءت محافظات أسوان، والدقهلية، والأقصر، على رأس المحافظات التى سجلت أعلى عدد مبانى تم طلاء واجهاتها، حيث وصل عدد المبانى فى أسوان إلى 56482 مبنى، و24788 مبنى فى الدقهلية، و5613 مبنى فى الأقصر تم طلاؤه، لافتًا إلى استمرار كافة الجهود داخل المحافظات المختلفة للإنتهاء من تنفيذ التكليفات الصادرة فى هذا الشأن.
 
ونوه وزير التنمية المحلية إلى ما تم من إجراءات خلال الفترة الماضية، تنفيذًا للتكليفات الصادرة بأهمية الحفاظ على الشكل الحضارى لمختلف المدن والمناطق على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن التوجيهات للمحافظين تضمنت طلاء كافة واجهات وجوانب المبانى والعمارات السكنية التى ما زالت بالطوب الأحمر، وخاصة التى تتواجد على المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن، وتوحيد اللون المخصص لكل منطقة، بما يعكس النسق الحضارى، والذوق العام للمنطقة، هذا إلى جانب التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية داخل كل محافظة.
الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي
الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي

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