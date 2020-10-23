دفعة معنوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:45 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني صباح اليوم الجمعة المران الأخير إستعداداً لمواجهة كلاسيكو الأرض التي تجمعه بفريق نادي ريال مدريد يوم غداً السبت لحساب مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وشهد مران البلوجرانا مشاركة الظهير الأيسر للفريق جوردي ألبا لليوم الثاني على التوالي مع المجموعة التي خاضت المران وفي حالة تأكد عدم شعوره بأي إنزعاجات سيشارك في التشكيلة الأساسية لفريقه حسبما أكدت صحيفة " سبورت " الإسبانية.


وإضطر رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة للإعتماد على دست أمام خيتافي وفيرنسفاروش في دوري أبطال أوروبا على خدمات سيرجينيو دست في مركز الظهير الأيسر.

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