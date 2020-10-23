



لينك موقع دعم مصر لإضافه المواليد.. سجل طفلك على بطاقة التموين بالرقم القومي فقط





موقع دعم مصر لإضافه المواليد، محط بحث واهتمام بالغ من الملايين من المواطنين في الوقت الحالي بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية فتح رابط تسجيل إضافة المواليد الجدد 2020 عبر موقع إدارة دعم مصر tamwin.com، حيث يمكن الآن للمواطنين الدخول إلي موقع التموين وإضافة المواليد إلكترونياً من دون الحاجة إلي الذهاب إلي مكاتب التموين، وسنلقي الضوء في هذا التقرير على رابط موقع دعم مصر لاضافه المواليد الجدد 2020.





موقع دعم مصر لاضافه المواليد الجدد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم فتح رابط تسجيل المواليد الجدد والسماح بضافة مليون مولود جديد للأسر الأكثر احتياجاً في إطار حرص الحكومة المصرية على تقديم الدعم للمواطن محدود الدعم خاصة في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد مع انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يتم قبول إضافة المواليد طبقاً للحالة المادية للأسرة كما تم فتح رابط حذف المتوفين من البطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر.





موقع دعم مصر لتسجيل المواليد الجدد

يمكنك إتباع هذه الخطوات لتسجيل المواليد الجدد كالتالي:





- الدخول إلي موقع إدارة دعم مصر ( اضغط هنا ).

- النقر على إضافة المواليد.

- تسجيل بيانات البطاقة التموينية من رقم بطاقة التموين والرقم القومي.

- تحديد المحافظة التابع لها المواطن.

- كتابة اسم المولود.

- وتحديد سنة الولادة.

- تسجيل رقم الموبايل.

- الضغط على حفظ.





أكدت مصادر بالتموين أنه فور إضافة الأبن على البطاقة التموينية يتم إرسال رسالة نصية قصيرة على الهاتف المحمول المسجل ويتم البدء في صرف المقرر التمويني مع بداية الشهر القادم.



