مؤلف مسلسل "اللعبة" لـ"الفجر الفني": نجاحل العمل هو صاحب فكرة الجزء الثاني

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:43 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
Advertisements
صرح المؤلف أحمد سعد والي، مؤلف الجزء الثاني من مسلسل"اللعبة" للفجر الفني بأنه تم البدء في تصوير الجزء الثاني للمسلسل وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول في شهر رمضان 2020.

وتابع "والي" بأن سبب وجود جزء ثاني للمسلسل هو طلب الجمهور بعد النجاح المبهر الذي حققه المسلسل عبر منصات شاهد vip وبعد أن تم عرضه في شهر رمضان2020 علي قناة mbc مصر.

وأضاف "أحمد" الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" يتكون من 30 حلقة وسوف يتم عرضه علي منصة شاهد قبل أن يتم عرضه في شهر رمضان 2021 علي شاشات التليفيزيون.

وأنهى "سعد" حديثه:" يشارك في الجزء الثاني لمسلسل اللعبة نفس الأبطال الذين شاركو في الجزء الأول بالإضافة لأشخاص أخرين وضيوف الشرف.

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 10 ساعة

أنباء سارة للأهلي بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ يوم

معلول صداع فى رأس الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

المصري يضع شروطه للموافقة على رحيل محمود وادي إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ يوم

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

منذ نصف ساعة

بديل أجايي صداع في رأس موسيماني قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ حوالي 23 ساعة

شاهد.. هل يؤثر خط البترول الإماراتي الإسرائيلي على قناة السويس؟

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من الرجاء بعد تأجيل مباراة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

01:34 م

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

03:56 ص

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»