مؤلف مسلسل "اللعبة" لـ"الفجر الفني": نجاحل العمل هو صاحب فكرة الجزء الثاني

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صرح المؤلف أحمد سعد والي، مؤلف الجزء الثاني من مسلسل"اللعبة" للفجر الفني بأنه تم البدء في تصوير الجزء الثاني للمسلسل وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول في شهر رمضان 2020.



وتابع "والي" بأن سبب وجود جزء ثاني للمسلسل هو طلب الجمهور بعد النجاح المبهر الذي حققه المسلسل عبر منصات شاهد vip وبعد أن تم عرضه في شهر رمضان2020 علي قناة mbc مصر.



وأضاف "أحمد" الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" يتكون من 30 حلقة وسوف يتم عرضه علي منصة شاهد قبل أن يتم عرضه في شهر رمضان 2021 علي شاشات التليفيزيون.



وأنهى "سعد" حديثه:" يشارك في الجزء الثاني لمسلسل اللعبة نفس الأبطال الذين شاركو في الجزء الأول بالإضافة لأشخاص أخرين وضيوف الشرف.