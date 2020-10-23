كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو

أعلن رونالدو كومان المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة ريال مدريد غدا في كلاسيكو الأرض والذي سيقام ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".









قائمة برشلونة ضمت كلا من :-





ديست - بيكيه - أروخو - سيرجيو بوسيكتس - ألينا - أنطوان جريزمان - بيانيتش - برايثويت - ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - ريكوي بويج - نيتو - كوتينيو - لينجليت - بيدري - تريناكو - جوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أنسو فاتي - جونيور - إيناكي بينا - أرانو تيناس.













جدير بالذكر أن أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، مهمة إدارة تحكيم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد ونظيره برشلونة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا، إلى للحكم مارتينيز مونويرا.









ومن المقرر أن يكون الحكم خوسيه ماريا سانشيز حكما لتقنية الفيديو "var"، في المباراة التي ستقام يوم السبت المقبل الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.









جدير بالذكر أن مارتيتيز مونويرا قاد 24 مباراة كان ريال مدريد أحد طرفيها طوال مسيرته، حيث فاز الميرنجي معه في 15 مباراة، وتعادل في 5، وتلقى 4 هزائم.









في المقابل قاد مونويرا 21 مباراة لبرشلونة، فاز البارسا في 15 منها، وتعادل في 3، وهزم مثلهم.









يشار إلى أن آخر مباراة قادها مونويرا لريال مدريد، هي الأولى في الموسم للميرنجي ضد ريال سوسيداد، التي انتهت بنتيجة 0-0.







