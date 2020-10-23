أول تعليق من الرجاء بعد تأجيل مباراة الزمالك

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد سعيد وهبي المتحدث الرسمي بإسم فريق الكرة الأول بنادي الرجاء المغربي موقف الفريق من موعد المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في حالة نجح فريقه في تخطي عقبة الزمالك في الدور نصف النهائي.


وكان الإتحاد الافريقي لكرة القدم قد أعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء التي كان مقرراً لها يوم غداً السبت إلى يوم الأول من شهر نوفمبر القادم.


وفي تصريحات صحفية قال وهبي أن نادي الرجاء دائماً ما يحترم قرارات الكاف ولا يوجد لدينا أي تحفظ على المباراة النهائية التي ستقام يوم السادس من شهر نوفمبر.

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دوري أبطال افريقيا تاجيل مباراة الزمالك الدور النصف نهائي

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