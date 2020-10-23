المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

يستهدف نادي المقاولون العرب التعاقد مع أحد لاعبي فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل والذي يشهد مشاركة الفريق ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.









وأكدت تقارير صحفية أن نادي المقاولون العرب دخل في مفاوضات مع لاعب الأهلي الشاب شادي رضوان لضمه لصفوف ذئاب الجبل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.









وتحاول إدارة المقاولون العرب إغراء اللاعب الملقب بـ"فيراري" بالحصول على فرصة المشاركة باستمرار مع الفريق، سواء محليا أو في النسخة المقبلة من بطولة الكونفيدرالية، لتعويض رحيل طاهر محمد طاهر الذي وقع للأهلي.









شادي رضوان تم تصعيده للفريق الأول بالنادي الأهلي بالموسم الحالي وشارك مع الفريق دقائق معدودة ضد بيراميدز.









ومن المنتظر أن تناقش إدارة النادي الأهلي عرض المقاولون لضم شادي رضوان قبل حسم القرار النهائي بخصوص مصير اللاعب في الفترة المقبلة.