بورصة لندن .. شهادات إيداع "التجاري الدولي" تتجاوز الهبوط و تقفز 14.2% خلال تعاملات اليوم

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:22 م
البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي
نيفين سمير
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قفزت شهادة إيداع البنك التجاري الدولي CIB بنحو 14.2% دفعة واحدة خلال جلسة اليوم الخميس، ببورصة لندن ليصل سعرها إلى 4 دولار مقارنة ، وتراجعت شهادات البنك بجلسة أمس  عقب إيقاف التداول على سهم البنك التجاري الدولي في البورصة المصرية بجلسة اليوم الخميس، بناءا على قرار هيئة الرقابة المالية. 


والجدير بالذكر أنه تم تداول بعض الأخبار اليوم عن تغيرات في مجلس إدارة البنك التجاري الدولي إلا أنه لم يصدر بها بيانا رسميا يعتمد عليه.

 وأغلق سهم البنك التجاري الدولي تعاملاته أمس الخميس عند 66.6 جنيها منخفضا بنحو 0.30% قبل أن يتم إيقاف التعامل عليه بجلسة أمس الخميس.

وحقق البنك أرباحاً بلغت 4.997 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.35 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.


وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 12.47 مليار جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

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