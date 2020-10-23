بعد تدشينها.. كل ما تريد معرفته عن الكراكة "حسين طنطاوي"

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:21 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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دشنت اليوم الجمعة، الكراكة الجديدة "حسين طنطاوي" أحدث وأضخم كراكات الشرق الأوسط، وذلك بترسانة كريمبن التابعة لشركة رويال IHC الهولندية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير وتحديث الأسطول البحري للهيئة.

وخلال التدشين، تم إنزال الكراكة"حسين طنطاوي" من قزق الترسانة الهولندية إلى المياه، لتبدأ مرحلة استكمال تركيب المعدات على الكراكة، يليها تجارب الرصيف والبحر في هولندا، وشهد مراسم التدشين الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الكراكة الجديدة "حسين طنطاوي" الذي تم تدشينها في هولندا اليوم الجمعه:

1- هي الكراكة الثانية التي تدشنها الهيئة بعد تدشين الكراكة"مهاب مميش" وتتماثلان في التصميم والطراز والمواصفات الفنية.

2- تم تدشين الكراكة الأولى فى 15 مايو الماضى، واليوم تم تدشين الكراكة الثانية، من خلال إنزال الكراكة من الحوض العائم بالترسانة الهولندية إلى المياه، لتبدأ مرحلة استكمال تركيب المعدات على الكراكة، يليها تجارب الرصيف.

3- الكراكتين الجديدتين تعدان إضافة قوية نحو تعزيز قدرات أسطول كراكات الهيئة، ونقطة انطلاق لخدمة الأهداف القومية واستراتيجية العمل التي تصبو إلى رفع كفاءة القناة والحفاظ على تنافسيتها من خلال الاضطلاع بأعمال الصيانة الدورية وتنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي.

4- تعتبر نقلة نوعية لتلبية الحاجة الماسة لتوطين تكنولوجيا التكريك المتطورة وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة لرجال إدارة الكراكات بالهيئة في هذا المجال للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة وأبرزها الخطة القومية لتطوير الموانئ وتطهير البحيرات.


5- يبلغ طول الكراكة حسين طنطاوي 147.4 مترًا، وعرضها 23 متر، بعمق 7.70متر، وغاطس 5.50متر، وإنتاجية 3600 متر مكعب من الرمالالساعة على طول 4كم، وقدرة كلية 29190 كيلو وات.

6- يصل أقصى عمق حفر للكراكة 35 مترًا، كما أنها تمتاز بقدرة حفار عالية، وهى مزودة بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان طبقًا لأحدث معايير هيئات الإشراف الدولية.

7- تصل إنتاجية كراكة حسين طنطاوي إلى 3600 متر مكعب من الرمال في الساعة على طول 4كم.

وجاء تدشين الكراكة في إطار استمرار احتفالات الهيئة بانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تعظيم أصول الهيئة وتطوير وتحديث أسطول الكراكات والوحدات البحرية التابعة لها تطبيقًا لاستراتيجية هيئة قناة السويس 2023.

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