جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – عقاقير ومستلزمات طبية) بلغت القيمة والتعويض المالى أكثر من (9ملايين جنيه).

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (47) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1364) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (192) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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