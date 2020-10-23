ارتفاع أسعار الذهب عالمياً مع هبوط العملة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع هبوط الدولار وقبل إعلان بيانات اقتصادية.

ويأتي صعود المعدن النفيس بعد خسائر قوية في جلسة أمس بحوالي 25 دولاراً.





وصرحت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب بأن المحادثات بشأن صفقة التحفيز الأمريكية تسير بشكل جيد.





ومن ناحية أخرى، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن الاتهامات المتبادلة بشأن مواجهة فيروس كورونا خلال المناظرة الأخيرة.





ويترقب المستثمرون الكشف عن بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.





وبحلول الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5 بالمائة ليصل إلى مستوى 1913.50 دولار للأوقية.





كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل مستوى 1911.45 دولار للأوقية.



