بسبب ميسي.. بيكيه يهاجم إدارة برشلونة

شن جيرارد بيكيه مدافع برشلة الإسبانب هجوماً على إدارة الفريق الكتالوني بسبب أزمتهم مع زميله ليونيل ميسي والتي جعلت الأخير يفكير في الرحيلعن النادي.









وتأتي هذه الانتقادات عشية مباراة القمة الإسبانية "الكلاسيكو" المرتقبة بين العملاقين برشلونة وريال مدريد غداً السبت، وبعد أن وقع بيكيه (33 عاماً) عقداً جديداً لمدة 3 أعوام مع الفريق ومع اقتراب تصويت بحجب الثقة عن مجلس إدارة النادي أيضاً.









وكان رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو هدفاً لانتقادات ميسي خلال مقابلة مع اللاعب الأرجنتيني الدولي الذي قرر الاستمرار في صفوف النادي هذا الموسم رغم تعكر صفو العلاقة بينه وبين رئيس النادي وهو ما أثار غضب بيكيه.









وقال بيكيه لصحيفة لا فانغوارديا: "أسأل نفسي كيف يمكن لأفضل لاعب أنجبته كرة القدم.. أن ينهض من النوم يوماً ما ويبعث برسالة مسجلة لأنه يشعر أن صوته لا يسمع".









وأضاف بيكيه: "هذه تصرفات مستفزة، ما الذي يجري، ميسي يستحق كل شيء، يجب أن يحمل الإستاد الجديد اسمه أولاً، وبعد ذلك يأتي اسم الراعي، يتعين علينا أن نحافظ على رموزنا ولا نقلل من قدرهم وإنجازاتهم، هذا يشعرني بالغضب فعلاً".









وتناول بيكيه أيضاً التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إن النادي استعان بوكالة متخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد اللاعبين في وقت سابق من العام الحالي وهو ما نفاه بارتوميو.









وقال بيكيه عن ذلك: "طلبت من بارتوميو تفسيراً وقال لي.. أنا لا أعلم شيئاً عن ذلك، وأنا صدقته، لكن عندما ترى أن المسؤول عن القيام بذلك مستمر في العمل مع النادي فهذا شيء يغضبني كثيراً".