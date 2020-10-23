بسبب ميسي.. بيكيه يهاجم إدارة برشلونة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
Advertisements
شن جيرارد بيكيه مدافع برشلة الإسبانب هجوماً على إدارة الفريق الكتالوني بسبب أزمتهم مع زميله ليونيل ميسي والتي جعلت الأخير يفكير في الرحيلعن النادي.


وتأتي هذه الانتقادات عشية مباراة القمة الإسبانية "الكلاسيكو" المرتقبة بين العملاقين برشلونة وريال مدريد غداً السبت، وبعد أن وقع بيكيه (33 عاماً) عقداً جديداً لمدة 3 أعوام مع الفريق ومع اقتراب تصويت بحجب الثقة عن مجلس إدارة النادي أيضاً.


وكان رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو هدفاً لانتقادات ميسي خلال مقابلة مع اللاعب الأرجنتيني الدولي الذي قرر الاستمرار في صفوف النادي هذا الموسم رغم تعكر صفو العلاقة بينه وبين رئيس النادي وهو ما أثار غضب بيكيه.


وقال بيكيه لصحيفة لا فانغوارديا: "أسأل نفسي كيف يمكن لأفضل لاعب أنجبته كرة القدم.. أن ينهض من النوم يوماً ما ويبعث برسالة مسجلة لأنه يشعر أن صوته لا يسمع".


وأضاف بيكيه: "هذه تصرفات مستفزة، ما الذي يجري، ميسي يستحق كل شيء، يجب أن يحمل الإستاد الجديد اسمه أولاً، وبعد ذلك يأتي اسم الراعي، يتعين علينا أن نحافظ على رموزنا ولا نقلل من قدرهم وإنجازاتهم، هذا يشعرني بالغضب فعلاً".


وتناول بيكيه أيضاً التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إن النادي استعان بوكالة متخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد اللاعبين في وقت سابق من العام الحالي وهو ما نفاه بارتوميو.


وقال بيكيه عن ذلك: "طلبت من بارتوميو تفسيراً وقال لي.. أنا لا أعلم شيئاً عن ذلك، وأنا صدقته، لكن عندما ترى أن المسؤول عن القيام بذلك مستمر في العمل مع النادي فهذا شيء يغضبني كثيراً".

أخبار تهمك

معلول صداع فى رأس الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بديل أجايي صداع في رأس موسيماني قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

"جزء من الزي المدرسي".. تفاصيل إجبار معلمة لطالبة على ارتداء الحجاب (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. هل يؤثر خط البترول الإماراتي الإسرائيلي على قناة السويس؟

منذ حوالي 6 ساعات

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ يومين

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

منذ 18 دقيقة

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 10 ساعات

أنباء سارة للأهلي بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ حوالي 23 ساعة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

المصري يضع شروطه للموافقة على رحيل محمود وادي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ يوم

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

03:56 ص

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

12:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»