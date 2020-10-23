وفاة المستشار ثروت حماد رئيس محكمة جنايات القاهرة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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توفي اليوم المستشار ثروت حماد الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، عن عمر يناهز الـ٦٥ عاما شغل فيها العديد من المناصب القضائية كرئيسا بمحكمة الجنايات والاستئناف وقاضيا للتحقيق في أخطر قضايا الفساد المالي بعد أحداث يناير ٢٠١١ ومن أبرز القضايا التي عمل بها قضية إهانة القضاء المصري على يد جماعة الإخوان الارهابية وكان مسئولا عن التحقيق مع حركة "قضاة من أجل مصر" التي أسسها قضاة الإخوان الهاربين كما استرد أموال تقدر بالملايين من الرئيس السابق مبارك ونجليه وعدد كبير من النظام السابق. 

ونتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة المستشار ثروت حماد والأسرة القضائية داعين المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جنانه.

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وفيات ثروت حماد بوابة الفجر الفجر

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