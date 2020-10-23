إستقرار بأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 23-10-2020

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:59 م
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية
الفجر الإقتصادي
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ننشر أسعار العملات الأجنبية  اليوم الجمعة 23-10-2020، أمام الجنيه المصرى، حيث إستقرت الأسعار نظراً  لعدم وجود تعاملات اليوم .


سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات موقع دولار لايف ، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

 
سعر الدينار الكويتى اليوم 

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه،  وبلغ 48.78 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.


سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 23-10-2020 ، وبلغ 18.48 جنيه للشراء، 18.68 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.


سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وبلغ 20.47 جنيه للشراء، 20.71 جنيه للبيع.

 

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