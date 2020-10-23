برفقة مى عمر.. أحمد زاهر يشوق جمهوره بمسلسله الجديد

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يحرص الفنان أحمد زاهر على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر يومياته الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له برفقة الفنانة مى عمر، وعلق قائلاً"لؤلؤ قريباً".



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر كان في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "البرنس"، الذى حقق نجاحاً كبيراً، ونال إشادة كبيرة من قبل الجمهور، واستطاع أن يصبح تريند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عرضه.





قصة مسلسل "البرنس"



تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع، وهو بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، روجينا، أحمد زاهر، إدوارد، رحاب الجمل،نجلاء بدر دنيا عبد العزيز، ومن إخراج وتأليف محمد سامي