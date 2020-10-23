ضبط 6 أطنان حلوى منتهية الصلاحية داخل مصنع غير مرخص بمدينة بنها

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ضبطت مباحث شرطة التموين بالقليوبية، اليوم الجمعة، أكثر من 6 طن حلوى منتهية الصلاحية داخل مصنع غير مرخص بمدينة بنها بالقليوبية، تحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم مدير مباحث تموين القليوبية، يفيد ورود معلومات بقيام صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة الحلويات وحلوى المولد النبوى الشريف بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة أول بنها، بتجميع مرتجعات الأسواق من حلوى المولد النبوى الشريف عن العام الماضى، ومجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات وإعادة تدويرها وتعبئتها لبيعها للمواطنين.



وعلى الفور جرى تشكيل حملة مكبرة من مباحث تموين القليوبية، بالتنسيق مع قسم شرطة أول بنها، وتمكنت من ضبط 6،200 طن حلوى مولد النبوى الشريف بدون بيانات ومنتهية الصلاحية، داخل مصنع لإنتاج وتعبئة الحلويات وحلوى المولد النبوي الشريف ومخزن بدون ترخيص، كما تبين عدم توافر الشروط الصحية داخل المصنع والمخزن التابع له.



وبالفحص تبين، استخدام مواد وخامات تصنيع وسلع غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي من مرتجعات الأسواق عن العام الماضى، ومجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات، وإعادة تعبئتها داخل عبوات أخرى مدون عليها علامات تجارية وطرحها وبيعها بالأسواق للمواطنين والمحلات التجارية، وأمكن ضبط مالك المصنع، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.