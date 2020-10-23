تواصل أعمال تطهير وتعقيم اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020 بالبحيرة (صور)

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن اللجان والمقرات شهدت أعمال تعقيم وتطهير من خلال فرق متخصصة بإدارة المتوطنة بمديرية الصحة، بالاضافة الى تطهير المناطق المحيطة وتهيئة الأجواء المناسبة لإستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقرات اللجان الانتخابية ومتابعة تطبيق الإحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بنطاق، استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020 والتى ستنطلق غدا السبت وبعد غد الأحد.

حيث شهدت جميع اللجان أعمال تعقيم وتطهير ورفع درجة الاستعداد بكافة المقرات والتى تم تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم اماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعى مع تكثيف اعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

ورفعت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة البحيرة، درجة الاستعداد بكافة المقرات المخصصة، لاستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، والبالغ عددهم 4 مليون و12 ألف و338 ناخب، بإجمالي عدد المراکز الإنتخابية 653 لجنة وعدد الدوائر 9 واللجان الفرعية 1296 لجنة، والمقرر انعقادها يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.

كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية داخل كل وحدة محلية للعمل على مدار ٢٤ ساعة للمتابعة المستمرة وحل أي مشكلة مع المرور المستمر لمتابعة الشوارع المؤدية للمقار الإنتخابية ورفع كافة الإشغالات بها، حفاظًا على السيولة المرورية.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية ورفع درجة الإستعداد وإنعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للمتابعة على مدار الساعة وربطها مع غرف العمليات المشكلة بالوحدات المحلية بالمحافظة، وتوفير وسائل النقل اللازمة للتسهیل على المواطنين، وكذا أماكن مناسبة للإنتظار أمام مقار اللجان الإنتخابية وأماكن خاصة لكبار السن والمعاقين ولجان خاصة للمرأة.
تواصل أعمال تطهير وتعقيم اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020 بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال تطهير وتعقيم اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020 بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال تطهير وتعقيم اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020 بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال تطهير وتعقيم اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020 بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال تطهير وتعقيم اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020 بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال تطهير وتعقيم اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020 بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال تطهير وتعقيم اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020 بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال تطهير وتعقيم اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020 بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال تطهير وتعقيم اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020 بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال تطهير وتعقيم اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020 بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال تطهير وتعقيم اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020 بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال تطهير وتعقيم اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020 بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال تطهير وتعقيم اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020 بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال تطهير وتعقيم اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020 بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال تطهير وتعقيم اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020 بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال تطهير وتعقيم اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020 بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال تطهير وتعقيم اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020 بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال تطهير وتعقيم اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020 بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال تطهير وتعقيم اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020 بالبحيرة (صور)
تواصل أعمال تطهير وتعقيم اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020 بالبحيرة (صور)

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