جامعة جازان تنفذ ملتقى فرط الحركة لدى الأطفال

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:10 م
جامعة جازان
جامعة جازان
الفجر السعودي
Advertisements

نفذت جامعة جازان ممثلة في وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب بالتعاون مع لجنة تعزيز الصحة النفسية الليلة الماضية، الملتقى التوعوي الافتراضي "كيف نتعامل مع أطفال فرط الحركة" بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، وحضور أكثر من 1133 مشاركاً من مختلف مناطق المملكة.


وناقش الملتقى العديد من المحاور المهمة حول اضطرابات فرط الحركة وأعراضه وتشخيصاته والجوانب البيولوجية والطبية للمشكلة، وكذلك العلاج النفسي والأسري والتربوي للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وسبل التعامل معهم.


وبين رئيس وحدة المجتمع بكلية الطب واستشاري الطب النفسي الدكتور موسى آل زعلة أن الملتقى خاطب مشكلة صحية يبلغ انتشارها في المجتمع 3 - 5 % من الأطفال، ولها تبعات نفسية وتربوية وتعليمية عديدة لدى الاطفال المصابين بفرط الحركة.


بدوره أشار عميد كلية الطب الدكتور أنور مكين إلى الدور المجتمعي الذي تحرص جامعة جازان وكلية الطب بدعم من رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني على القيام به عبر عدد من المبادرات لتعزيز خدمة المجتمع وجودة الحياة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

معلول صداع فى رأس الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

المصري يضع شروطه للموافقة على رحيل محمود وادي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

منذ 18 دقيقة

بديل أجايي صداع في رأس موسيماني قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

أنباء سارة للأهلي بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ يوم

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ حوالي 23 ساعة

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 10 ساعات

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ يومين

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 14 ساعة

"جزء من الزي المدرسي".. تفاصيل إجبار معلمة لطالبة على ارتداء الحجاب (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ يوم

شاهد.. هل يؤثر خط البترول الإماراتي الإسرائيلي على قناة السويس؟

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

فرط الحركة عند الأطفال.. الأسباب وطرق العلاج

"الغذاء والدواء" تحظر 4 مواد بحلويات الأطفال تسبب فرط الحركة

في اليوم العالمي.. ما هو مفهوم "التوحد" وأسبابه والأعراض؟

فرط الحركة عند الأطفال.. الأعراض والأسباب

التعامل معهم يتطلب مهارات خارقة.. "الفجر" داخل أحد مراكز التخاطب لأطفال "داون والتوحد" بالبحيرة (فيديو وصور)

استشاري نفسي يكشف سبب إصابة الأطفال بفرط الحركة (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

03:56 ص

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

12:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»