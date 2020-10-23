منتخب الشباب يواجه أسوان ودياً

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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اتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20سنة بقيادة ربيع ياسين المدير الفني علي إقامة مباراة ودية أمام نادي أسوان يوم الأحد المقبل في تمام الرابعة مساءا علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021.  

   
 من جهة اخري يواصل العربي بدر لاعب الاهلي وزياد فرج لاعب المصري وخط وسط  المنتخب اجراء جلسات علاجية مع الدكتور صلاح عاشور طبيب الفريق لمدة ثلاثة ايام قبل المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية استعدادا للسفر الي تونس في الثالث من نوفمبر المقبل.


بينما يستمر غياب حازم هاني مدافع المنصورة والمنتخب لشعوره بآلام في الظهر واستبداله خلال مباراة الديوانية العراقي.

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