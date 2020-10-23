حملات مكثفة بمحيط المدارس لضبط مروجى ومتعاطى المخدرات على مستوى الجمهورية

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شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.



أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (52) قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (62) متهمًا وبحوزتهم المضبوطات الآتية:



كمية من مخدر الحشيش، وزنت (8،415 كيلو جرام)

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (2،280 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (1،690 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو، وزنت (1 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو، وزنت (180 جرام)

كمية من مخدر الآيس، وزنت (180جرام)

كمية من مخدر الأفيون، وزنت (100جرام)

عدد (448) قرص مخدر.

عدد (1871) قرص مؤثر.

تنفيذ (9) أحكام قضائية متنوعة.



كما تم ضبط (23،425 جنيه – فرد محلى – فرد روسى - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 62 هاتف محمول – 3 سيارات – 8 دراجات نارية – 2 ميزان – 6 قطع سلاح أبيض).



وقد لاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء أهالى الطلبة من رواد المدارس والمعاهد والجامعات والمناطق المحيطة بها لإستشعارهم بالأمن والأمان وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.



