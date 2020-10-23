كشف غموض واقعة التعدي على إحدى السيدات بالقليوبية

Advertisements

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض واقعة التعدى على إحدى السيدات بالقليوبية كرهًا عنها وتحديد وضبط الجناة.



تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من (موظفة، مقيمة بدائرة قسم الخصوص) بقيام شخص مجهول بإعتراض مركبة الـ"توك توك" التى كانت تستقلها بطريق العزبة البيضاء بدائرة المركز، وإستيقاف قائده وتهديده بسلاح أبيض وإجباره على الترجل منه وإقتيادها لمنطقة الزراعات المتاخمة، وقيامه وثلاثة أشخاص آخرين كانوا فى إنتظاره بالتعدى عليها كرهًا عنها والإستيلاء منها على هاتفها المحمول.



تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغة، وأنها ترتبط بعلاقة مع (عاطل، له معلومات جنائية) وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (ثلاثة أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة المركز.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقيامهم بالتعدى على المجنى عليها كرهًا عنها تحت تهديد سلاح أبيض، وإستولوا على هاتفها المحمول، وتم بإرشادهم ضبط (قطعتى سلاح أبيض "مطواة") المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

