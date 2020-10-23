أحمد زاهر يروج لمسلسله الجديد "لؤلؤ"

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روج الفنان أحمد زاهر لمسلسله الجديد "لؤلؤ"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".



نشر أحمد زاهر صورة جديدة له، ظهر فيها وهو برفقة الفنانة مي عمر، وعلق عليها قائلاً:"لؤلؤ قريبًا جدًا"، وحظيت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيه.



مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في إطار 40 حلقة، وهو بطولة أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وهو من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام.





والجدير بالذكر أن أحمد زاهر يُعرض له حاليًا بالسينمات فيلم"زنزانة 7"،وهو بطولة عبير صبري، أحمد التهامي، مدحت تيخا، نضال الشافعي، منة فضالي، إيمي إسلام، إخراج إبرام نشأت.