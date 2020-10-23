مصرع شاب دهسًا أسفل قطار السكة الحديد بالمنيا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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لقي شاب مصرعه، صباح اليوم الجمعة، إثر سقوطه أسفل قطار سكة الحديد المتجه إلى القاهرة، وذلك أثناء مرور القطار أمام قرية البرجاية.

تلقى قسم شرطة النقل والمواصلات بمحطة المنيا بلاغًا بسقوط شاب أسفل عجلات القطار المتجه للقاهرة، وانتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص والمعاينة وجود جثة مجهوله الهويه، أسفل عجلات القطار المتجة إلى القاهرة، وأشار مصدر مسؤول إلى أن البعض يؤكد أن الشاب اختل توازنه وسقط أسفل القطار.
تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، للعرض على النيابة العامة؛ لتتولى التحقيق في ملابسات الحادث.

وعلى جانب اخر أمرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان وأحمد عبد العزيز وسكرتارية أمجد سمير وثروت حكيم بالسجن المشدد ١٠ سنوات لعامل قتل شقيقتة انتقامًا لشرفه.



تعود أحداث القضية الي تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث قتل بمركز مغاغة شمال المنيا.



وعلى الفور انتقل العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال والمقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز مغاغة والرائد إسلام زين معاون المباحث لفحص البلاغ، حيث تبين مقتل (ر.ص) 19 سنة عامل علي يد شقيقها (م.ص) 22 سنة، عقب ظهور مقطع فيديو إباحي لها مما آثار حفيظته، وقام بخنقها انتقامًا لشرفه، ثم ألقاها من شرفة المنزل لتضليل أجهزة الأمن، إلا أن إدارة البحث تمكنت من كشف ملابسات الواقعة وتمكنت من القبض على المتهم.

وقام المستشار أبو الوفا عيسي المحامي العام لنيابات المنيا الكلية، بإحالة المتهم (م.ص) 22 سنة عامل لمحكمة الجنايات، لقيامه بقتل شقيقته خنقًا لظهور فيديو اباحي لها.

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