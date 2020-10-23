اعتماد المخطط الاستراتيجي لمشروع تقسيم سوق أبو حمص القديم وتعديل مخطط 5 مدن بالبحيرة

Advertisements

اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة المخطط الاستراتيجى لمشروع تقسيم أرض سوق أبو حمص القديم، كما اعتمد تعديل المخطط الإستراتيجي لمدن الدلنجات وايتاى البارود ووادي النطرون وكوم حمادة وشبراخيت، وذلك في اطار الجهود المبذولة للقضاء على العشوائيات واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافه مدن ومراكز المحافظة، وبعد موافقة وزارة الدفاع وبالتنسيق مع الوحدات المحلية وفقا لأحكام القانون 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.



وقالت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمراني، أن تلك التعديلات شملت بالنسبة لمدينتى الدلنجات وايتاى البارود تعديل المخطط الإستراتيجي لهما بأن يكون الإرتفاع مرتين عرض الشارع بما لايتجاوز 36 متر، وبالنسبة للمخطط الإستراتيجي لمدينة وادى النطرون، فقد تم تعديل الارتفاعات بحيث تكون مرتين عرض الشارع بما لا يتجاوز "6، 12، 15، 21، 36" متر وفقا لعرض الشارع.



كما شملت التعديلات للمخطط الإستراتيجي لمدينة كوم حماده، تعديل الارتفاعات بحيث تكون مرتين عرض الشارع بما لايتجاوز "18، 21" متر وفقا لعرض الشارع، وبالنسبة للمخطط الإستراتيجي لمدينة شبراخيت فقد تم تعديل الارتفاعات بحيث تكون مرتين عرض الشارع بما لايتجاوز "15، 18".