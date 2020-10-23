ضبط تشكيل عصابي بحوزته 2 كيلو هيروين بقيمة 1,5 مليون جنيه بالجيزة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطى
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) ومديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط باقى عناصر التشكيل وتبين أنهم (ثلاثة أشخاص، يحملون جنسية دول مختلفة) وضبط بحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 2 كيلو جرام – 12،800 ألف دولار أمريكى – 10،500 ألف ريال يمنى – 1145 جنيه مصرى – 5 هواتف محمولة) وذلك حال تواجدهم أسفل مسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا دوليًا تخصص فى جلب وتهريب مخدر الهيروين الخام من إحدى الدول العربية لترويجه على عملائهم داخل البلاد.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ ( 1،400،000 مليون وأربعمائة ألف جنيه) تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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