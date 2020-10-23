في أقل من 24 ساعة.. "فجأة افترقنا" لتامر حسني تقترب من مليوني مشاهدة عبر اليوتيوب

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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طرح الفنان تامر حسني أمس أغنية جديدة حملت اسم "فجأة افترقنا"، وهي ثالث أغنيات ألبومه الجديد "خليك فولاذي"،وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، حيث اقترب عدد مشاهدتها من 2 مليون مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".


أغنية"فجأة افترقنا"من كلمات محمد عاطف، ألحان تامر علي، وتوزيع يحيى يوسف، وماستر جلال حمداوي، وإشراف سعيد إمام مدير شركة روتانا مصر.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي :" فجأه افترقنا وفراقنا سرقنا من حضن بعض، بعد اتفاقنا ووفاقنا القرب اتغير لبعد، سافر نصيبي بحبيبي وكأن مفيش بينا وعد، واللي أنا رتبته وبنيته ماتهنتش بيه، قلبي اتلخبط في حساباته، متحير مش لاقي حل، مرمي في سجون ذكرياته، والوحده إحساس ممل، نفسي أقابله وأشوفه تاني لو دقيقة على الأقل كنت بحبه بجد، حتى بعيوبه اللي فيه، يا سنين واخداني وكمان واخداه، من بعده بعاني أكبر معاناة، حكاياته معايا أنا مانستهاش والشوق جوايا ناره مابتهداش".

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