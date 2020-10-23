بنك أوف أمريكا: أسهم الأسواق الناشئة يشهد أكبر تدفقات خلال 6 أسابيع

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:23 م
بنك أوف امريكا
بنك أوف امريكا
وكالات
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قال بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) في مذكرة اليوم الجمعة، أنه استنادا إلى بيانات إي.بي.إف.آر إن فقد تدافع المستثمرين إلى أسهم الأسواق الناشئة في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر، فيما شهدت صناديق الأسهم والسندات دخول تدفقات صافية أيضا.

وأضاف البنك أن أسهم الأسواق الناشئة سجلت دخول تدفقات 2.7 مليار دولار وهي الأكبر في ستة أسابيع، بينما شهدت ديون الأسواق الناشئة تدفقات قوية 2.2 مليار دولار.

يأتي هذا بعد أن عدل صندوق النقد الدولي صعودا توقعاته للاقتصاد العالمي لكنه حذر من أن الآفاق تتدهور للعديد من الأسواق الناشئة.

وسجلت صناديق الأسهم دخول تدفقات 1.8 مليار دولار، هيمنت عليها أوروبا التي استقطبت أكبر تدفقات في 18 أسبوعا (2.2 مليار دولار). وجذبت صناديق السندات 14.4 مليار دولار.

وقال بنك أوف أمريكا إن المستثمرين واصلوا العزوف عن النقد، الذي شهد نزوحا للتدفقات للأسبوع الحادي عشر.

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