مجلس الوزراء: مصر تهدف لزراعة 3.5 مليون فدان قمح بالموسم الجديد
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:12 م
وكالات
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قال مجلس الوزراء اليوم الجمعة ، إن مصر تهدف لزيادة المساحة المزروعة بالقمح إلى 3.5 مليون فدان في الموسم الجديد.
وأضاف مجلس الوزراء ، أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، تعكف أيضا على تقليص الفجوة بين إنتاج واستهلاك القمح عبر خفض نسبة الفاقد وزيادة الإنتاجية "فضلا عن استخدام الآلات الزراعية الحديثة".
وقالت وزارة الزراعة في فبراير الماضي، إن مصر زرعت 3.4 مليون فدان بالقمح في الموسم الماضي.
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