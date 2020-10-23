مجلس الوزراء: مصر تهدف لزراعة 3.5 مليون فدان قمح بالموسم الجديد

قال مجلس الوزراء اليوم الجمعة ، إن مصر تهدف لزيادة المساحة المزروعة بالقمح إلى 3.5 مليون فدان في الموسم الجديد.





وأضاف مجلس الوزراء ، أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، تعكف أيضا على تقليص الفجوة بين إنتاج واستهلاك القمح عبر خفض نسبة الفاقد وزيادة الإنتاجية "فضلا عن استخدام الآلات الزراعية الحديثة".



