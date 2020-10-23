بسبب كورونا.. تظاهرات مناهظة للإغلاق في مدينة ملبورن

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
وكالات
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أثار المئات من المتظاهرين المناهضين للإغلاق الفوضى في مدينة ملبورن الأسترالية حيث حاولت الشرطة السيطرة على الحشد الذي انتهك بشكل صارخ اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

 

وتحولت الوقفة الاحتجاجية الى مسيرة، هتف خلالها المتظاهرون مطالبين بـ"الحرية" وهم يلوحون باللافتات والأعلام الأسترالية، وشكلت الشرطة حلقة حول المتظاهرين كما أوقفت عددا منها لخرقهم قيود فيروس كورونا.

 

 

ودان رئيس الوزراء دانيال أندروز الاحتجاجات المخطط لها، معتبرا أنها "مخزية وغير قانونية".

 

كما قال مساعد مفوض شرطة فيكتوريا لوك كورنيليوس أمس إن الشرطة لن تتردد في تغريم المتظاهرين إذا خالفوا التعليمات الصحية.

 

وتأتي المظاهرات في الوقت الذي قضى فيه سكان ملبورن أكثر من 100 يوم في الإغلاق المشدد.

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