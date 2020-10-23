شاهد.. تفاصيل استعداد الربان ولاء للقيام بأطول غطسة تحت الماء مصر

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور أشرف صبري، مدير الفريق الطبي للربان ولاء حافظ، تفاصيل استعداد الربان ولاء حافظ للقيام بأطول غطسة تاريخية تحت الماء لرفع علم مصر في شرم الشيخ لينافس بها الأصحاء، مشيرا إلى أنها ليست أولة محاولة يقوم بها الربان ولاء.

وأشار "صبري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية ‘كسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الربان ولاء أحد أبطال القوات الخاصة البحرية وعندما تعرض لحادث وأصيب بشلل رباعي ظلت بداخله قوة الإرادة، وهو من طلب أن يتدرب على الغطس تحت الماء لفترات طويلة عقب تعرضه للحادث.

وأضاف أنهم كونوا فريق عمل لمساعدته للتواجد تحت الماء، معلقا: "إحنا كنا ايده ورجله وجسمه.. وكنا بنفهمه من لغة العنين تحت الماء"، مشيرا إلى أن وجود الربان ولاء حافظ تحت المياه بطولة في حد ذاتها، فضلا على ترتيب وضعه تحت الماء حيث تم تزويد البدلة بأجهزة تدفئة حتى يستطع الاستمرار تحت الماء لفترات طويلة.

وأوضح أن الربان ولاء حافظ سيقوم بفرد علم مصر في المياه بشرم الشيخ، مضيفا: "وده مش كتير على بطل من ابطال القوات المسلحة حتى لو عنده اعاقة.. أول مرة في العالم حد عنده شلل رباعي ينزل يقعد تحت المياه". 

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