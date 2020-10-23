لاعب بالدوري الألماني يغادر مباراة فريقه من أجل حضور ولادة طفله

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:03 م
فلوريان جريليتش لاعب فريق هوفنهايم
فلوريان جريليتش لاعب فريق هوفنهايم
Advertisements
غادر لاعب فريق هوفنهايم الألماني فلوريان جريليتش مباراة فريقه في الدوري الأوروبي  أمام ريد ستار بلجراد الصربي، لكي يكون بجانب زوجته وهى تضع مولدها.

وذكر نادي هوفنهايم عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "إذا كان هناك سبب للاستبدال في  المباراة، فهناك فلوريان جريليتش الذي خرج من المباراة لحضور ولادة طفله ".

كانت النتيجة تشير إلى تعادل سلبي في الشوط الأول، حينما تم استبدال اللاعب بزميله ديادي ساماسكو، في المباراة التي انتهت بفوز هوفنهايم 2 / صفر، حيث سجل كل من كريستوف باومجرتنر ومؤنس دبور هدفي المباراة.

ومع ذلك فإن لاعب الوسط النمساوي سيتم استثناءه من اللوم لأن النتيجة لم تكن أحد أولوياته بسبب الظروف التي مر بها أثناء اللقاء.

وقال أليكساندر روزين في تصريحات لقناة "آر تي إل": "لم أعايش تلك التجربة من قبل، لكن ربما نحصل على طفل أوروبي في هذه الليلة".

ومن المقرر أن يعود هوفنهايم وجريليتش إلى الملاعب ، حينما يخوض الفريق مباراة خارج ملعبه أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني (بوندسليجا) يوم الأحد.

أخبار تهمك

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ حوالي 21 ساعة

أمطار على القاهرة.. وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

"جزء من الزي المدرسي".. تفاصيل إجبار معلمة لطالبة على ارتداء الحجاب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أنباء سارة للأهلي بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. هل يؤثر خط البترول الإماراتي الإسرائيلي على قناة السويس؟

منذ حوالي 5 ساعات

المصري يضع شروطه للموافقة على رحيل محمود وادي إلى الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ يومين

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ يوم

بديل أجايي صداع في رأس موسيماني قبل مواجهة الوداد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ يوم

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ يوم

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 12 ساعة

معلول صداع فى رأس الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

03:56 ص

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

شاهد.. هل يؤثر خط البترول الإماراتي الإسرائيلي على قناة السويس؟

07:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»