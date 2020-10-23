لاعب بالدوري الألماني يغادر مباراة فريقه من أجل حضور ولادة طفله

غادر لاعب فريق هوفنهايم الألماني فلوريان جريليتش مباراة فريقه في الدوري الأوروبي أمام ريد ستار بلجراد الصربي ، لكي يكون بجانب زوجته وهى تضع مولدها.





وذكر نادي هوفنهايم عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "إذا كان هناك سبب للاستبدال في المباراة، فهناك فلوريان جريليتش الذي خرج من المباراة لحضور ولادة طفله ".





كانت النتيجة تشير إلى تعادل سلبي في الشوط الأول، حينما تم استبدال اللاعب بزميله ديادي ساماسكو، في المباراة التي انتهت بفوز هوفنهايم 2 / صفر، حيث سجل كل من كريستوف باومجرتنر ومؤنس دبور هدفي المباراة.





ومع ذلك فإن لاعب الوسط النمساوي سيتم استثناءه من اللوم لأن النتيجة لم تكن أحد أولوياته بسبب الظروف التي مر بها أثناء اللقاء.





وقال أليكساندر روزين في تصريحات لقناة "آر تي إل": "لم أعايش تلك التجربة من قبل، لكن ربما نحصل على طفل أوروبي في هذه الليلة".





ومن المقرر أن يعود هوفنهايم وجريليتش إلى الملاعب ، حينما يخوض الفريق مباراة خارج ملعبه أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني (بوندسليجا) يوم الأحد.