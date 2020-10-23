أحمد صلاح السعدني يُهنئ والده بمناسبة عيد ميلاده ويُعلق:"ربنا يخليك لينا يا عمدة"

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حرص الفنان أحمد صلاح السعدني، على تهنئة والده الفنان القدير صلاح السعدني، بمناسبة عيد ميلاده الـ77، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



نشر أحمد السعدني صورة لوالده الفنان صلاح السعدني، ظهر فيها وهو داخل حديقة منزله ويتصفح إحدى المجلات، وعلق عليها قائلاً:"كل سنة وأنت طيب وبخير وصحة ربنا يخليك لينا يا عمدة".



وفي سياق آخر، شارك الفنان أحمد السعدني مؤخرًا في مسلسل "جمجموم وبم بم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إسلام خيري، ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى صقر، كريم يوسف، بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، محمد ثروت.