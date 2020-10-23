بورصة النيل تخالف هبوط المؤشرات المصرية وتصعد 8.5% هذا الأسبوع

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
بورصة النيل
بورصة النيل
نيفين سمير
Advertisements

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن بورصة النيل قد سجلت قيمة التداول بنحو 59.9 مليون جنيه، وذلك بعد مخالفتها للإتجاه الهابط وارتفاع مؤشرها بنسبة 8.55% ليغلق تعاملاته عند مستوى 1107.90 نقطة.

وبلغت كمية التداول ببورصة النيل 74.3 مليون ورقة منفذة على 3310 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 41.46% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 58.54%.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 10987.43 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.22% ليغلق عند مستوى 1820.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 7.68% مغلقًا عند مستوى 2692.53 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 3.64% مغلقًا عند مستوى 12754.62 نقطة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ يوم

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ يومين

"جزء من الزي المدرسي".. تفاصيل إجبار معلمة لطالبة على ارتداء الحجاب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

أمطار على القاهرة.. وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

معلول صداع فى رأس الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 8 ساعات

بديل أجايي صداع في رأس موسيماني قبل مواجهة الوداد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

شاهد.. هل يؤثر خط البترول الإماراتي الإسرائيلي على قناة السويس؟

منذ حوالي 5 ساعات

المصري يضع شروطه للموافقة على رحيل محمود وادي إلى الزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ يوم

أنباء سارة للأهلي بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مؤشر بورصة النيل يصعد 3.1% خلال أول أسبوع بعد عيد الفطر

مؤشر بورصة النيل يهبط 1.6% .. و"سبيد مديكال "يتصدر القائمة الخضراء

مؤشر بورصة النيل يصعد 2.6% في أخر أسبوع قبل أجازة عيد الأضحي

حصاد البورصة .. 34 مليون جنيه قيم تداولات بورصة النيل في أسبوع واحد

حصاد البورصة .. 54.3 مليون جنيه قيم تداولات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضي

حصاد البورصة .. المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز 7.2% خلال أغسطس الماضي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

03:56 ص

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

12:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»