بورصة النيل تخالف هبوط المؤشرات المصرية وتصعد 8.5% هذا الأسبوع





كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن بورصة النيل قد سجلت قيمة التداول بنحو 59.9 مليون جنيه، وذلك بعد مخالفتها للإتجاه الهابط وارتفاع مؤشرها بنسبة 8.55% ليغلق تعاملاته عند مستوى 1107.90 نقطة.





وبلغت كمية التداول ببورصة النيل 74.3 مليون ورقة منفذة على 3310 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 41.46% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 58.54%.



