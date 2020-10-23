بورصة النيل تخالف هبوط المؤشرات المصرية وتصعد 8.5% هذا الأسبوع
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
نيفين سمير
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كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن بورصة النيل قد سجلت قيمة التداول بنحو 59.9 مليون جنيه، وذلك بعد مخالفتها للإتجاه الهابط وارتفاع مؤشرها بنسبة 8.55% ليغلق تعاملاته عند مستوى 1107.90 نقطة.
وبلغت كمية التداول ببورصة النيل 74.3 مليون ورقة منفذة على 3310 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 41.46% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 58.54%.
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 10987.43 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.22% ليغلق عند مستوى 1820.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 7.68% مغلقًا عند مستوى 2692.53 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 3.64% مغلقًا عند مستوى 12754.62 نقطة
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