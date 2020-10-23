صراع بين الفيصلي والتعاون لضم أحمد أشرف نجم الهلال

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة يسعى كلا من أن ناديي الفيصلي والتعاون في الحصول على خدمات أحمد أشرف لاعب الهلال وتدرس إدارة نادي الهلال السعودي جميع العروض المقدمة للاعب .





وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر كشفت لها عن إعطاء الهلال الضوء الأخضر لأحمد أشرف للانتقال إلى أي فريق يرغب في الحصول على خدماته، بعد موافقة رازفان لوشيسكو مدرب الفريق.





وجاء قرار المدرب بالاستغناء عن خدمات اللاعب بعد التعاقد مع فواز الطريس، والاتفاق المبدئي مع الأرجنتيني لوسيانو فيتو لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي.





وأشارت المصادر إلى أن الفيصلي يضغط من أجل ضم اللاعب، بالإضافة إلى التعاون والرائد، لكن يبقى الفيصلي هو الأقرب حتى الآن، في حال تقديم العرض الذي يريده الهلال لشراء العقد.





وكان أحمد أشرف انضم للهلال موسم 2018 / 2019، ويتبقى موسم واحد في عقده مع الفريق، وقد خاض تجربة الإعارة إلى الفيصلي الموسم الماضي، وشارك في 22 مباراة ليسجل هدفين ويصنع هدفا واحدا.



