أحمد عصام يزيح الستار عن البوستر الدعائي لمسلسله الجديد طلقتك نفسي

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نشر الفنان أحمد عصام عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستغرام، البوستر الدعائي لمسلسله الجديد طلقتك نفسي والذي من المقرر عرضه يوم 19 أكتوبر عبر قناة النهار.



و تفاعل عدد كبير من الفنانين مع صورة البوستر وعلق الفنان تامر حسني قائلا: " افيش جميل و لوك مميز " و عبرت الفنانة المغربية رجاء قصابني عن إعجابها بالافيش و قالت : " افيش و بوستر روعة " و عبر عن إعجابه ايضا الفنان غاني القباج و كتب : " بوستر رائع كل التوفيق ".



وهنأ كل من ( حمادة هلال ، ريم البارودي ، حمدي مرغني ، ميرهان حسين ،المنتج مفيد السباعي ، خالد سلام ، كريم أبو زيد ، شيرين أبو العز .... ) الفنان أحمد عصام عن مسلسله الجديد و تمنوا له المزيد من النجاح.



يذكر أن مسلسل طلقتك نفسي من بطولة أحمد عصام و هاجر أحمد و ميدو عادل و نانسي صلاح و محمد مهران و كارولين عزمي ، ضيوف الشرف بيومي فؤاد و نهال عنبر و آخرون ... و إخراج محمد النقلي و إنتاج أحمد مجدي اما بوستر المسلسل من توقيع شريف قمر، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي.



وتدور أحداث المسلسل حول ظاهرة الطلاق التي إنتشرت بشكل كبير في وقتنا الحالي و يستعرض العمل أغرب أسباب إنتشار الطلاق من خيانة أو كذب أو تدخل الأهل و غيرهم من الأسباب والنتيجة غالبا تكون بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب إذ يقع ضحيتها غالبا الأولاد و هي انتي طالق لفظ واحد صغير يتوقف عليه مصير عائلة بأكملها.