أبرزهم آيتن عامر وروجينا وشريف رمزي.. نجوم الفن يصلون الجونة لحضور المهرجان

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:40 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وصل منذ قليل عدد كبير من الفنانين لمدينة الجونة، وذلك لحضور حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي ستبدأ فعالياته اليوم في تمام الخامسة مساءً.

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة من الصور لها أثناء تواجدها في المطار، برفقة النجوم، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وظهرت بوسي شلبي برفقة روجينا، آيتن عامر، محيي إسماعيل، شريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، وإنجي المقدم، ومنذر ريحانة، والمخرج أحمد شفيق جلال.

وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذي باع ظهره"، للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذي عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه في قسم آفاق.

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