تحول سريع في حياة حارس تشيلسي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:34 ص
بوابة الفجر
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اعطى فرانك لامبارد مدرب  تشيلسي الإنجليزي الثقة في الحارس إدوار ميندي ، بعدما كان اللاعب السنغالي على وشك الاعتزال قبل 6 أعوام عندما كان دون فريق بعد رحيله عن تشيربورغ وحصوله على إعانة بطالة.


وتغيرت حظوظ ميندي عندما تعاقد معه أولمبيك مرسيليا في 2015، بعد فترة اختبار وشارك الحارس البالغ عمره 28 عاماً مع الفريق الثاني قبل أن يرحل إلى ستاد رانس ثم ستاد رين.


وانضم إلى تشيلسي الشهر الماضي في صفقة لخمسة مواسم.


وأبلغ ميندي الصحافيين: "حصلت على إعانة بطالة (في 2014) لكي أكرس حياتي لكرة القدم، لو أبلغني أي شخص قبل 6 أعوام أن الحال سينتهي بي هنا لم أكن لأستمع أو أنظر إليه".


وأضاف: "كانت لدي شكوكي بشأن هل يجب علي الاستمرار أم لا.. الوضع كان صعباً جداً، صديقتي كانت في انتظار مولودنا الأول وإعانة البطالة لم تكن كافية.. بدأت البحث عن عمل آخر".


وأضاف: "أتيحت لي فرصة الذهاب إلى مرسيليا والخضوع لفترة اختبار، لحسن الحظ نجح الأمر.. كانت بارقة أمل، عام كامل دون كرة قدم فترة طويلة للغاية".


وأوضح حارس منتخب السنغال أن بيتر تشك المستشار الفني لتشيلسي لعب دوراً كبيراً في انتقاله إلى لندن.


وتابع: "كنت على دراية بأن تشك يتابع مبارياتي منذ عدة سنوات وكنت سعيداً بسماع أنه معجب بأسلوبي وأدائي".


وأضاف: "هنا في تشيلسي وافق الجميع على ضمي لذا حان دوري لإثبات صحة وجهة نظرهم بإظهار إعجابهم بي والتعاقد معي".

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