عاجل.. طرفا النزاع الليبي يوقعان اليوم على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:34 ص
ليبيا
ليبيا
وكالات
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يوقع الوفدان الليبيان المشاركان في المفاوضات الجارية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة اليوم الجمعة على اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، وذلك وفقا لما أوردته شبكة "روسيا اليوم".

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة "5+5" في جنيف توجت اليوم جمعة بـ"إنجاز تاريخي حيت توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا"، مشددة على أن هذا الاتفاق يمثل "نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".


وأقيمت مراسم توقيع الاتفاق في مقر الأمم المتحدة في جنيف بحضور رئيسة البعثة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، و"عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي للدول الأعضاء".

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