سيد عبد الحفيظ يحفز لاعبي الأهلي قبل مواجهة الوداد

طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من لاعبي الفريق الأحمر ضرورة حسم بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في مباراة اليوم أمام ضيفه الوداد المغربي.









ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وجدد عبد الحفيظ حديثه مع لاعبي الفريق الأحمر، وأكد لهم ضروة بذل أقضى جهد في مباراة اليوم من أجل العبور للمباراة النهائية.









كما أكد مدير الكرة بالنادي الأهلي على اللاعبين بأن الأهلي ليس هدفه فقط هو الوصول إلى المباراة النهائية ولكنه يستهدف لقب دوري أبطال إفريقيا والتأهل إلى مونديال الأندية.









ونقل عبد الحفيظ رسالة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى اللاعبين وطالبهم فيها بالقتال وتقديم مباراة كبيرة دون الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب من أجل اسم النادي الأحمر.









وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بالدار البيضاء بهدفين دون رد سجلهما محمد مجدي "أفشة" وعلي معلول.



