المصرية للكتاب: 35 ألف شخص متوسط حضور معرض الإسكندرية (فيديو)

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:24 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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علق إسلام بيومي، مدير المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب، على ما حققه معرض الإسكندرية للكتاب، قائلًا إن الهيئة كانت قد جهزته وعرضت الفكرة على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من أجل عودة المعارض الداخلية، ولم تكن متوقعة ان يحقق نجاحا كبيرًا كالذي حققه.

وأضاف "بيومي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن الجمهور استوعب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي طبقتها الهيئة، كما حقق المعرض نسبة مبيعات كبيرة. 

وتابع: "المعرض كان ناجحا بكل المقاييس، كنا قلقون، لكن المصريون كانوا متشوقون لعودة المعارض مرة اخرى، لأن معرض الإسكندرية لم ينظم منذ عام بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا". 

ولفت، إلى ان الناشرين قالوا إنهم حققوا نسب مبيعات كبيرة دون الإعلان عنها على وجه التحديد، لافتا إلى أن الهيئة العامة للكتاب حققت نسبة مبيعات كبيرة قاربت بيع 20 ألف إصدار، وكان متوسط حضور الجمهور للمعرض نحو 35 ألف زائر خلال أيام افتتاحه، ونعتبر هذا المعرض بروفة للمعرض الكبير". 

وأشار، إلى ان البلاد تشهد في الفترة الحالية عقد معرضي المنصورة والسويس، ضمن المعارض النوعية للهيئة، سواء معارض كبرى يشارك فيها الناشرون او معارض تخص إصدارات هيئة الكتاب فقط مع إصدارات وزارة الثقافة، مضيفا: "نجهز الآن لمعرض الأوبرا الأول للكتاب في ساحة الأوبرا".

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