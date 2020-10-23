الطالع الفلكي الجُمعَه 23/10/2020..العُيُوب الخَفِيَّة!









*القمر فى الرّبع الأوّل ، ويدخل الرّبع الثّانى فى الثّالثة و22 دقيقة عصراً، القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الثانية و16 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى الثّالثة و31 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 21 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى العَوَّا من 16 أكتوبر - 28 أكتوبر.





اليوم 13 بَابَه قبطى ، 23 تِشْرين أوَّل رُومى ، 6 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (ودول برضُه بتوع مهندس الديكور يا أستاز حمدى؟)-لأ ، بتوع والدتُه.(صلاح السعدنى من فيلم شقة فى وسط البلد-1977)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الرّبع الثانى

نشعربالحركة والنشاط بعد أن بدأ القمر فى إسترداد هيئته فى السّماء بعد أن كان طفلاً وليداً ضعيفاً طوال الأيام السابقة منذ ولادته ، وقت مُناسب للنموّ والحركة والنشاط والتنفيذ على أرض الواقع لما قمنا بتخطيطه طوال الأسبوع الفائت ،إنه وقت المُقابلات والتليفونات والزيارات وإنهاء الأعمال الثقيلة ، الأسفار والإنتقال من هنا وهناك ، هذا ليس وقتاً للتنسّك أو التأمل ولا الخُمُول أوالكسل تحت أى ظرف ، أرفس الأغطية وغادر فراشك ،إغسل وجهك بماءٍ بارد وشدّ رباط حذائك جيّداً وألقِ بنفسك وَسَط الطريق بحثاً عن لقمة عيْش شريفة.





*(الشمس تنتقل للعقرب - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من برج الميزان لبرج العقرب فى الواحدة فجر اليوم ، وسوف تبقى فيه لتُغادره للقوس فى العاشرة و 40 دقيقة ليل 21 نوفمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى العقرب.(تنتقل للقوس فى 21 نوفمبر)

(عطارد) ----- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 1 ديسمبر)

(الزّهرة) ----- فى العذراء. (تنتقل للميزان 28 أكتوبر)

(القمر) ------ فى الدّلو.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحَمَلْ.(ينتقل للثّور فى 7 يناير 2021)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)





العقرب برج يحكمه المريخ، هذا يعنى شهر كامل من المعارك العاطفيّة خلف الأبواب المُغلقة بين زوج وزوجته مصبوغة بعدوانيّة فى الأسلوب ولو بصورة مُؤقّتة خلال تواجد الشمس ببرج العقرب ولاعيْب فى ذلك طالما بالحلال ، خَفّضْ من إعتراضاتك على طلبات زوجتك لتخرج بأقل إصابات مُمكنة من خدوش القطط ،البحث والتحرّى والإستقصاء والميل للتفتيش المُستمرّ لملابس الزوج يرتفع بحلول الشمس ببرج العقرب لكن تلك الحالة قد تتحوّل لهَوَس مَرَضِى ، لكن فحص التفاصيل و التشّكك والإرتياب ولوعلى سبيل الإحتياط وارتفاع الحَدَس رُبّما كان مفيداً لك لكشف صديق مُنافق على شكل يحيى الفخرانى بفيلم الغيرة القاتلة ، مبدأ برج العقرب هى المقُولة حَرَّصْ ولا تَخوّنْشْ ، السّتر على الأعراض وإلقاء الخير و المعروف فى العقرب تحت سطح البحر وعدم النطق به أو ذكره كنموذج صلاح السعدنى بفيلم الإعتراف الأخير.





العقرب يرمز للسموم ،إذاً هى فترة مُناسبة لتنقية جسمك من سموم التدخين أو تناول أدوية الأمراض الصدرية وإزالة البلغم والتعافى من أمراض الكلى والكبد إن وُجِدَتْ ، بمشيئة الله تَعَالى.





*(الزّهرة تنتقل لبُرج العذراء - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من بُرج الأسد لبُرج العذراء فى السّابعة و15 دقيقة صباح اليوم على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان، وسوف تظل فيه لتنتقل لبُرج الميزان فى التاسعة 35 دقيقة ليل 16 نوفمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى الميزان (تنتقل للعقرب فى 16 نوفمبر)

(عطارد) ----- فى الميزان (ينتقل للعقرب 28 نوفمبر)

(الزّهرة) ----- فى العذراء (تنتقل للميزان فى 16 نوفمبر)

(القمر) ------ فى الجدى (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحَمَلْ (ينتقل للثّور فى 22 فبراير 2021)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدلو فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 22 نوفمبر 2020)





الزّهرة تحكم الثور والميزان ، برج ضعفها العذراء ، برج قوّتها وعلوّها الحُوت ، تمّ إعتبار الحوت برج قوّة وعلوّ الزّهرة فأفضل مكان للزهرة/ الفتاة هو داخل بطن الحوت بمنزلها بمأمن عن الأماكن التى قد تتسبّب لها خشونة التعامل مع الغير فالأولويّة لتأمين راحتها وحفظ كرامتها ، أما بُرج العذراء فيرمز لآنسة خجولة بريئة تعيش بمعزل عن العالم الخارجى لاتعرف شيئاً عن قذارة الدنيا ولا نفوس البشر الفاسدة وحلول كوكب الزهرة فيه (قد)يعنى أن تجد نفسها فجأة وسط الجنس الآخر بسبب الوظيفة أو الدراسة وعندها قد تُصدم بمفاجآت سيئة بسبب براءتها لدرجة السّذاجَة وإهمالها الحذر ، برج العذراء مشهور بفحص التفاصيل و حساب العواقب وهذا مفيد لإنقاذها من نماذج ماجدة الخطيب بفيلم توحيدة أو ميرفت أمين بفيلمىْ نغم فى حياتى/الأنثى والذئاب ،خسارة مالية مُعتبرة كنموذج كريمة مختار بفيلم الليلة الموعودة ، فاتن حمامة كضحيّة لزوج عاجز كأحمد مظهر بفيلم الزوجة العذراء ، ولا مجال للتسرع فى المشاريع العاطفيّة حتى فحص التفاصيل الصغيرة والعيوب الخفيّة المُستترة فى عريس يبدو من ظاهره النقاء وقد يكون باطنه غير ذلك ، عدم الإنزعاج من شقيق او أب أو زوج يرغب فى تأمين إناث أسرته لإدراكه بخشونة الطرقات وتأمين إناث أسرته لها الأولويّة القصوى.





من وجهة نظر إيجابية فالعذراء برج الإستشفاء من الصدمات الصحيّة والعاطفيّة و التداوى بالأعشاب وصهر وتشكيل العقول للصغار والكبار ، هذا مُفيد للبدء فى برامج تحسين القوام والتداوى بالطب البديل خصوصاً من أمراض الحساسية الأكزيما والأمراض الجلدية، العودة لمقاعد الدراسة لتعلية مهاراتك العلمية التى تقادمت بفعلل الزمن ، الفنانة/الزّهرة مُتخصّصَة فى البرامج المُوجّهة للأطفال بغرض التعليم والتربية عن طريق المُوسيقى والأغانى والألوان والألعاب المُختلفة والتى تدخل تحت نفوذ سيطرة الزّهرة، لنتوقّع طفرة فى أسلوب تعليم الأطفال الصغار سواءً من البرامج الترفيهية المُوجهة للأطفال أو من الأمهات فى المنازل ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم 23 أكتوبر

ذكرى ميلاد الفنان المحبُوب صلاح السعدنى حَفِظَهُ الله فكل عام وهو بألف خير ، هذه هى الأسماء المُساوية للقيَم الحسابيّة لإسم صلاح السعدنى مع التنبيه أنها لا تُعبّرعن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(يد الخيرالخَفِيّة)،(سعادة)،(قميص من الفولاذ)،(القمرالوردى)،(أوركسترا)،(علم المُحاسبة)،(لِيَام نيسُون/مُمثل أيرلندى).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إحترس من تشويش العاطفة لصفاء ذهنك خاصةً عند إتخاذك لقرار طويل الأجل ، توقيع عقود أو مشتروات ثقيلة ،إحرص على وجود خبير موثوق.





برج الثور: تَحَاشَ الوقوع فى مُناقشات تنقلب لمنازعات على أشياء أو مواضيع تافهة ، مُعظم النّار من مُستَصغَر الشّرر.





برج الجوزاء: كلامك اللطيف مع أحد كبار السّنّ فى عائلتك له أكبر الأثر فى تحسين حالته الصحيّة بمشيئة الله تَعَالى ، لك بصمة خاصّة فلا تبخل بها.





برج السّرطان: مشاكل النّوم قد يكون سببها توتّرك وعدم إستقرارك النّفسى، إحرص على تأدية فروضك الدّينيّة دون تقصير.





برج الأسد: تقدر على قول كلمة لا عندما تشعر بضرورة قولها لأحدهم، خصوصاً أمام المشتروات الباهظة أو التنزّه بأماكن غير لائقة بك أو بأسرتك.





برج العذراء: يومٌ مُناسب للإستمتاع بفيلم كوميدى قديم مع أفراد أسرتك، دائماً ما تكون الأشياء المجانيّة فى الحياة هى الأكثر إمتاعاً.





برج الميزان: حمام مُنعش،إرتداء ملابس نظيفة ،أداء فروضك الدّينيّة ، شراء الضرورى ،أنشطة من شأنها إشعارك بأنك وُلدت من جديد بمشيئة الله تَعَالى.





برج العقرب: لك سمعة ممتازة كرجل أسرة طيّب ومثالى، وهذا يعنى إصلاح العلاقات وتسوية النزاعات بين أفراد العائلة والإبتعاد عن محاكم الأسرة.





برج القوس: شعورك بالنشاط وتمام العافية لايعنى تخفيف ملابسك بهذا الشكل، حافظ على صحتك وإلا قضيت الـ72 ساعة القادمة بين الشاى والأسبرين.





برج الجدى: إبحث عن كورس تعليمى مهنى فى جرائد اليوم وسجّل إسمك فيه إن أمكنك، أو توظيف هوايتك التى تجديها لكسب بعض القروش القليلة بالحلال.





برج الدّلو: قد تتكلم بأسلوب لاتجد فيه أى خطأ لكنّه قد يحتوى على قدر من الخشونة ،إنتَقِ ألفاظك أمام من هم أقل منك فى المستوى الإجتماعى أو الثروة.





برج الحوت: تتكلم كتير تغلط كتير، تتكلم قليل تغلط قليل، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير.



