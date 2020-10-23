طرح مزايدة علنية لسوق تجاري متكامل بالموقف الجديد في الإسكندرية

Advertisements

أعلنت الإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام محافظة الإسكندرية عن طرح عملية استغلال المبنى رقم (٤) بالموقف الجديد بمحرم بك كسوق تجاري متكامل لخدمة رواد الموقف والمناطق المحيطة، وذلك في مزايدة علنية عامة بجلسة الإثنين الموافق ٢ ١١ ٢٠٢٠.



وتبلغ قيمة التأمين المؤقت لدخول المزايدة ١٥٠ ألف جنيه لاغير، ومدة الاستغلال خمس سنوات طبقا لكراسة الشروط، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات ٣٩٩ جنيه.



وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة ومحكمة الاستئناف،ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.



ويأتي آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بإدارة التعاقدات في الميعاد المحدد أعلاه، وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.