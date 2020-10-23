نادية الجندي تسترجع ذكرياتها الشبابية مع الجمهور

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة نادية الجندي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نادية الجندي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة قديمة لها وهى فى مرحلة الشباب، وعلقت قائلة"جمعة مباركة".


يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.


ودارت أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

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