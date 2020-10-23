جيلان علاء تنضم لقائمة أبطال "حلوة الدنيا سكر" مع هنا الزاهد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُشارك الفنانة جيلان علاء في حكايتين من مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والمسلسل يُعد البطولة المطلقة الأولى لهنا الزاهد في الدراما التليفزيونية ، ويضم المسلسل تسع حكايات، كل حكاية من 5 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف.

مسلسل"حلوة الدنيا سكر" فكرة يسرى الفخراني، إخراج خالد الحلفاوي، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو بطولة هنا الزاهد، محمد الكيلانى، حنان سليمان، جيلان علاء، ليلى عز العرب، ياسمين رحمى، بسنت النبراوى.

والمسلسل يتولى كتابته 8 مؤلفين، حيث يكتب كل مؤلف قصة من القصص، ووقع الاختيار على مؤلفي القصص وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني مسئول الإنتاج الدرامي بالمتحدة للخدمات الإعلامية التى تنتج العمل بشراكه مع المنتج كريم أبو ذكرى.

وفى سياق آخر، تواصل جيلان علاء تصوير مشاهدها في الجزء الثالث من مسلسل "الآنسة فرح"، بعدما انتهت مؤخرًا من تصوير الجزء الثاني، المقرر عرضه الشهر المقبل، والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكي، وهو بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، محمد عمروسي، وإخراج أحمد الجندي.





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