200 ألف إصابة جديدة.. أوروبا تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:20 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 في أوروبا بأكثر من ضعفين خلال الأيام الـ 10 الأخيرة في تطور قياسي بلغ للمرة الأولى 200 ألف إصابة أمس الخميس حسب إحصاء أجرته وكالة "رويترز".

 

وسجلت دول في جنوب أوروبا رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومي خلال الأسبوع الجاري، حيث كان يوم الـ 12 من أكتوبر الجاري يوما استثنائيا ببلوغ هذا العدد في أوروبا لأول مرة منذ بداية الوباء 100 ألف حالة. أما الحصيلة الإجمالية فقد بلغت حتى تاريخ اليوم 7,8 مليون إصابة و248 ألف حالة وفاة.

 

دول جنوب أوروبا كالبوسنة وسلوفينيا وكرواتيا والنمسا وإيطاليا سجلت أعلى عدد إصابات يوم أمس الخميس.

 

ومن بين أسباب ارتفاعها في أوروبا زيادة عدد الاختبارات بنسبة أكبر بكثير مما كانت عليه خلال النصف الأول من العام الجاري.

 

يذكر أن عدد الإصابات عالميا بفيروس كورونا المستجد بلغ 41,4 مليون إصابة مقابل 1,1 مليون وفاة، مما يجعل حصة أوروبا من إجمالي الإصابات العالمية تضاهي نحو 19 بالمائة مقابل 22 بالمائة بالنسبة للإجمالي العالمي للوفيات.

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