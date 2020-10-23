قراراتنا بتحدد مصيرنا.. محمد رمضان فى أحدث ظهور له

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يحرص الفنان محمد رمضان على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







ونشر محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له، وعلق قائلاً"قراراتنا يتحدد مصيرنا.. ألهمنا حسن اتخاذ القرار.. ثقة فى الله نجاح".



يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل"البرنس" الذى تم طرحه رمضان الماضي ويشارك فى بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر،ونور،ومن تأليف وإخراج محمد سامى.