أتلتيكو مدريد يستعيد خدمات نجمه بعد الشفاء من كورونا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:06 ص
بوابة الفجر
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استعاد نادي أتلتيكو مدريد مدافعه خوسيه ماريا خيمنيز، الغائب عن آخر مواجهتين للفريق بسبب آلام عضلية، وقبلها بسبب إصابته بفيروس كورونا، إلى التدريبات الجماعية .

وتدرب المدافع الذي لم يشارك في أي مباراة الموسم الحالي، بشكل طبيعي مع زملائه سواء بشكل فردي، أو في ملاعب صغيرة، بحسب صور عرضها النادي.


ويستعد الأتليتي لمواجهة ريال بيتيس على ملعب واندا ميتربوليتانو في الجولة القادمة بالليغا.
ويجري الفريق جلسة تدريب وحيدة وأخيرة الجمعة بكل اللاعبين المتاحين للاستعداد للمباراة التي تقام مساء السبت.



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